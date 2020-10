ufficiale Cesena, rinnovo biennale per il difensore Andrea Ciofi

Il Cesena FC comunica che è stato raggiunto un accordo con il calciatore Andrea Ciofi per il prolungamento per due stagioni del contratto in scadenza al 30 giugno 2021. Il difensore classe’99 è alla terza stagione in bianconero: fin qui ha collezionato 55 presenze e vinto un campionato di Serie D. “Speravo che dal club arrivasse questa proposta - ha dichiarato Ciofi - perché ho sempre detto che qui sto bene e la mia volontà era quella di restare a lungo. Sono contento che sia arrivati ad un’intesa e ringrazio il club per la fiducia che mi ha dimostrato: ora sta a me ripagarla”.