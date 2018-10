UFFICIALE: Claudio Bellucci nuovo tecnico dell'Albissola

© foto di Francesco Inzitari/ILoveGiana

E' Claudio Bellucci il nuovo allenatore dell'Albissola, dopo l'esonero di Fabio Fossati. Lo comunica una nota del club ligure: "La società Albissola comunica che per oggi alle ore 19 è indetta una conferenza stampa all’Hotel Garden, in viale Faraggiana 6 ad Albisola Marina. Nell’occasione la dirigenza farà il punto sulla situazione, anche in riferimento all’incontro odierno al Comune di Savona in merito allo stadio Bacigalupo, e presenterà il nuovo allenatore della prima squadra, Claudio Bellucci".