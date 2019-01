Scambio tra Fermana e Alma Juventus Fano. Ceduto a titolo definitivo al Fano il terzino destro Gianluca Clemente, classe 1996, arrivato a vestire la maglia canarina nella stagione 2016/17. Contestualmente arriva in prestito dal Fano, tramite il Pescara, il terzino Leonardo Maloku, classe 1998, di origini albanesi, cresciuto nel settore giovanile della compagine abruzzese. Il giocatore ha già maturato esperienze in serie C col Santarcangelo nella passata stagione, prima di approdare in estate a Fano. Tra le sue esperienze anche quella con la Nazionale albanese under 21