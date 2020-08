ufficiale Como, accordo col centrocampista Arrigoni. Contratto biennale

Il Como 1907 comunica di aver raggiunto l’accordo col calciatore Tommaso Arrigoni fino al giugno 2022. Centrocampista classe 1994, è cresciuto calcisticamente nel Cesena, club con il quale ha debuttato ed è stato protagonista anche in serie A. Successivamente ha indossato le maglie di Spal, Lucchese, Lumezzane e, nelle ultime 2 stagioni, quella della Robur Siena. Ha all’attivo oltre 200 presenze nei professionisti.

Tommaso, aveva già raggiunto il ritiro di Arona lo scorso weekend e si sta regolarmente allenando con il gruppo squadra.

“Sono molto felice di questa opportunità – ha detto ai microfoni di Como Tv – Como è una grande piazza e una società seria e ambiziosa. Dopo aver sentito la fiducia del direttore e del mister non vedo veramente l’ora di iniziare. Coi compagni mi sono trovato molto bene subito, con qualcuno ho anche già giocato e quasi tutti li ho incontrati nel mio cammino sportivo come avversario. Il Club è ambizioso, proprio come me, sono qui per vincere e fare bene”.