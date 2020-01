© foto di Alessio Lamanna

Con una nota ufficiale, il Como comunica che Manuel Cicconi torna in terra lariana con la formula del prestito con diritto di opzione e contro-opzione. Il classe '97 è reduce da una prima parte di stagione con la maglia dell'Entella, e si è così espresso in merito al ritorno in quella che, negli scorsi cinque anni, è stata la sua casa: "Sono felice di tornare qui, a casa mia, non vedo l’ora di tornare a vestire la maglia del Como e farò di tutto per dare il mio aiuto alla squadra e al mister. Quello che davvero mi interessa è il bene della squadra, conosco molti dei miei compagni e il mister, so che questo è un gruppo unito, sano e composto di grandi lavoratori. Voglio assolutamente farmi trovare pronto. Sono cresciuto in questa città e in questa squadra, anche la storia della mia famiglia è legata alla società, darò tutto me stesso, come sempre”.