ufficiale Como, H’Maidat prolunga il contratto per un anno con opzione

vedi letture

Attraverso una nota ufficiale, il Como comunica l’estensione di contratto con Ismail H’Maidat per un anno con opzione: il centrocampista olandese classe 1995 e il Club continueranno così il percorso insieme, con rinnovato entusiasmo e la comune volontà di crescere e migliorare.

“Sono molto contento di poter rimanere qui sicuramente l’anno scorso le cose potevano andare meglio, però sento la fiducia di mister, compagni e società. Sono stato fermo per un lungo periodo e riprendere il ritmo non è semplice, ora voglio sono lavorare per me e i compagni per fare un grande campionato”, le sue parole dopo il rinnovo.