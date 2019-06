UFFICIALE: Como, rinnovo biennale per Gabrielloni

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Il Como ha comunicato sul proprio sito ufficiale il rinnovo per i prossimi due anni dell’attaccante Alessandro Gabrielloni autore di 22 reti in 43 presenze negli ultimi due anni.

“Sono veramente felice di poter rimanere a Como – dice Gabrielloni come si legge sul sito – L’anno scorso decisi di restare perché dopo la delusione della mancata promozione volevo fortemente conquistarmi la Serie C con questa maglia. Una volta raggiunto l’obiettivo era logico continuare questo percorso, con una società seria e ambiziosa e in una piazza importante nella quale mi sono trovato benissimo”.