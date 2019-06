UFFICIALE: Como, rinnovo biennale per il difensore Sbardella

Fonte: http://www.como1907.net

La società Como 1907 comunica di aver trovato l’accordo per il rinnovo con contratto biennale con Simone Sbardella.

Difensore centrale, nato a Roma nel 1993, Sbardella è stato un giocatori importante nella vittoria del campionato di Serie D la scorsa stagione a Como. Precedentemente aveva giocato nell’Arzachena in Serie C.