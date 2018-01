UFFICIALE: Cosenza, colpo Leonardo Perez per l'attacco

Fonte: ilcosenza.it

La Società Cosenza Calcio comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Leonardo Perez, proveniente dall’Ascoli Picchio FC 1898. L’attaccante, nato a Mesagne (BR) il 27 settembre 1989, ha firmato un accordo fino al 30 giugno 2020. Nella prima metà di campionato Perez ha giocato con la maglia bianconera dei marchigiani in Serie B. La sua carriera ha inizio nel Settore Giovanile del Brindisi, dal quale si trasferisce poi a Bari – dove diventa capitano della formazione Primavera: da qui parte per trasferirsi a Gubbio, in Lega Pro Seconda Divisione, dove a vent’anni giocherà 31 partite, diventando un punto fermo della squadra che salirà in Prima Divisione al termine dei play-off. Le ottime prestazioni del centravanti con gli umbri attirano le attenzioni del Pisa, che lo porta in toscana e lo tiene con sé per tre stagioni – in mezzo, una breve parentesi a Giulianova – in cui segna undici gol, diventando anche qui il centro dell’attacco di una squadra che si mantiene costantemente nelle zone nobili della Lega Pro, sfiorando per due volte la cadetteria. A luglio 2013 la prima esperienza in Serie B con la maglia del Cittadella – 29 presenze e 4 reti, poi il ritorno in Serie C, ad Ascoli: nel 2014/’15 Perez è in stato di grazia e, con 12 marcature e 4 assist in 26 partite giocate, trascina i bianconeri alla promozione in cadetteria. Il centravanti viene mantenuto in organico ed anche in Serie B riesce a dare il proprio considerevole contributo alla causa del Picchio, siglando 6 marcature nella seconda serie nazionale.