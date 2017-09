UFFICIALE: Cosenza, risoluzione contrattuale per Criaco

© foto di Francesco De Cicco/TuttoLegaPro.com

La Società Cosenza Calcio comunica di aver risolto consensualmente il contratto col calciatore Marco Criaco. Il centrocampista lascia il rossoblù dopo quattro stagioni consecutive ed alcuni gol storici, come quello del 23 febbraio 2014 in occasione della partita del Centenario e quello nella finale d’andata della Coppa Italia 2014/’15 contro il Como, terminata 1-4. Criaco ha vestito la maglia dei Lupi per 129 volte tra Campionato, TIM Cup, Coppa Italia Lega Pro e Playoff di LPU. Al ragazzo il ringraziamento della Società e i migliori auguri per il prosieguo della sua carriera professionale.