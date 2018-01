UFFICIALE: Cuneo, risoluzione consensuale per Mobilio

© foto di Jacopo Duranti/tuttolegapro.com

L'A.C. Cuneo 1905 comunica di aver risolto consensualmente il contratto in essere con il calciatore Andrea Addiego Mobilio. Al calciatore il ringraziamento per l'impegno profuso e la professionalità mostrati in biancorosso ed i migliori auguri per il futuro professionale.