UFFICIALE: Cuneo, risoluzione per Conrotto e Rosso

© foto di Tommaso Sabino/TuttoLegaPro.com

L'A.C. Cuneo 1905 comunica di aver risolto consensualmente i contratti in essere con i giocatori Giorgio Conrotto e Andrea Rosso.

La società ringrazia i due calciatori per l'impegno profuso in maglia biancorossa e per la professionalità dimostrata augurando loro le migliori soddisfazioni.