ufficiale D'Agostino è il nuovo allenatore della Vibonese. Rinnovo per il d.s. Condò

Doppia ufficialità in casa Vibonese: oltre alla conferma del direttore sportivo Luigi Condò, i calabresi hanno annunciato pochi minuti fa l'arrivo in panchina di Gaetano D'Agostino. Questo il comunicato diffuso dal club: "Una conferma ed una new entry. L’U.S. Vibonese Calcio riparte dal Direttore sportivo Luigi Condó e dal neo allenatore Gaetano D’Agostino. Una formalità il rinnovo del Ds, confermatissimo uomo di mercato del club rossoblù, dopo gli obiettivi centrati nella passata stagione impreziositi dalla valorizzazione di diversi calciatori. È stato lui, di concerto con il patron Pippo Caffo, a volere fortemente a Vibo Valentia, superando la concorrenza di diversi club, il tecnico di Palermo, reduce dalla doppia esperienza a Lecco, dove ha centrato in successione salvezza e playoff.

Appese le scarpette al chiodo dopo una lunga carriera da calciatore in serie A con le maglie, tra le altre, di Roma, Udinese, Fiorentina e Siena, D’Agostino ha esordito tra i professionisti da allenatore alla guida della Virtus Francavilla, dove ha raggiunto i playoff, per poi approdare all’Alessandria, prima di giungere a Lecco a campionato in corso nella stagione 2019/2020. D’Agostino sarà affiancato da Gaetano Mancino, già suo vice nelle precedenti esperienze. Dopo Roselli, al quale la Società porge un sentito ringraziamento per il lavoro svolto ed un sincero in bocca al lupo per il prosieguo della carriera, dal 1 luglio toccherà a loro, quindi, guidare i leoni di Vibo nel nuovo torneo di Serie C".