ufficiale Dopo Rafia, anche Peeters saluta la Juve U23 e passa alla Standar Liegi

Dopo Hamza Rafia, anche Daouda Peeters saluta la Juventus U23 e passa in prestito alla Standard Liegi.

Questa la nota del club torinese:

"Sono due le stagioni trascorse in bianconero per Daouda Peeters e adesso è pronto per una nuova avventura. Il classe 1999 si trasferisce, a titolo temporaneo per una stagione, allo Standard Liegi.

Arrivato nell’estate del 2019, si è subito dimostrato un valore aggiunto importante nello scacchiere della Juventus Under 23, crescendo allenamento dopo allenamento e partita dopo partita. Peeters lascia i colori bianconeri dopo 52 presenze con la maglia della Juventus Under 23, suddivise tra regular season, play-off promozione e Coppa Italia di Serie C. Lascia, soprattutto, dopo aver vinto anche lui la Coppa Italia di categoria, il primo storico trofeo per una Seconda Squadra in Italia, e dopo aver esordito in Serie A con la Prima Squadra nella stagione 2019/20 in occasione della trasferta di Cagliari.

Ora una nuova esperienza lo attende. In bocca al lupo, Daouda!".