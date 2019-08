UFFICIALE: Empoli, ceduti in prestito Mraz e Jakupovic

Con una nota ufficiale, l'Empoli comunica di aver raggiunto l’accordo con il Brondby per la cessione a titolo temporaneo con diritto di opzione del diritto alle prestazioni sportive di Samuel Mraz. E' altresi reso noto che saluta la piazza toscana, per approdare in prestito al NK Domzale, Arnel Jakupovic.