UFFICIALE: Fano, arriva Brevi in panchina. Contratto fino a fine stagione

Fonte: http://www.almajuventusfano1906.com

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

L’Alma Juventus Fano 1906 è lieta di annunciare Oscar Brevi come nuovo tecnico della prima squadra, l’allenatore milanese ha firmato un contratto fino al termina della stagione e nelle giornata odierna dirigerà il primo allenamento con la squadra. Mister arriva all’Alma insieme al suo staff composto da Ottavio Strano come allenatore in seconda e Vincenzo Gissi come responsabile area perfomance Inoltre L’Alma Juventus Fano 1906 annuncia la collaborazione con la K-sport che supporterà la società in qualità di partner tecnologico e scientifico finalizzato alla match andtraining analysis.