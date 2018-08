UFFICIALE: Fano, arriva il mediano Selasi dal Pescara

© foto di Federico Gaetano

La società Alma Juventus Fano 1906 comunica di aver acquisito a titolo temporaneo i diritti alle prestazioni sportive dal Delfino Pescara 1936 del giocatore Ransford Selasi.

Selasi è un centrocampista ghanese classe 96’ cresciuto nelle giovanili del Delfino Pescara 1936. Dopo aver fatto il suo esordio in prima squadra nel dicembre 2013, in Coppa Italia contro lo Spezia, rimane in biancoazzurro per tre stagioni collezionando 47 presenze in serie B. Viene poi girato in prestito, sempre in serie B, al Novara con cui scende in campo 14 volte per poi tornare a Pescara. Nell’ultima stagione ha militato in Lega Pro nel girone C con il Lecce.