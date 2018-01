UFFICIALE: Fano, dalla Lucchese arriva il difensore Magli

© foto di Andrea Rosito/Cosenza24.net

L’Alma Juventus Fano 1906 comunica l’acquisizione a titolo definitivo dalla Lucchese del difensore Antonio Magli.

Nato a Orzinuovi il 5 Marzo 1991 è cresciuto nelle giovanili del Brescia ed è il primo colpo del mercato di riparazione dell’Alma. Il centrale difensivo classe ’91, bresciano, ha già giocato in squadra con Domenico Germinale, Simone Fautario ed Alberto Filippini in un Como che nella stagione 2010-2011 in C1 aveva come vice-allenatore proprio l’attuale tecnico del Fano Oscar Brevi. A Lucca Magli ha fin qui collezionato 8 presenze da titolare, mentre nei precedenti due campionati di C con l’Albinoleffe ne aveva messe assieme 41 dall’inizio. In ha indossato anche le maglie di Cosenza, Feralpi Salò e Frosinone in terza serie e del Brescia in B. Il calciatore domani sarà a già a disposizione di mister Brevi e prenderà parte alla sua prima seduta di allenamento con i colori granata addosso.