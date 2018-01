UFFICIALE: Fano, Ludovico Mainardi in prestito al Cesena

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

L'Alma Juventus Fano comunica il trasferimento in prestito con diritto di riscatto del giovane Ludovico Mainardi al Cesena Calcio. Una grande opportunità per l'attaccante classe 2001 è una grande soddisfazione per la società granata che augura a Ludovico le migliori fortune per la sua nuova esperienza in maglia bianconera.