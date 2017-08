UFFICIALE: Feralpisalò, Beggi nuovo coordinatore del settore giovanile

Fonte: http://www.feralpisalo.it

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

La Feralpisalò S.r.l. comunica ufficialmente di aver affidato al signor Cesare Beggi il ruolo di nuovo coordinatore sportivo del settore giovanile. La costante crescita del club, basata sul miglioramento e sull’impegno totale nei confronti dei giovani tesserati, unitamente all’esteso bacino che conta oltre 500 atleti dalle categorie agonistiche all’attività di base con sedi sul territorio di Salò e Brescia, ha reso necessario l’inserimento di una nuova figura che si occuperà in primis della guida tecnica degli allenatori e, non meno importante, svolgerà un ruolo di raccordo tra la prima squadra e le categorie giovanili per monitorare la crescita degli atleti e facilitarne il passaggio nella rosa professionistica. Il coordinatore sportivo del settore giovanile sarà una figura di campo, un punto di riferimento sia per Pietro Strada, responsabile del settore giovanile, che per la direzione generale sportiva del club. A Cesare Beggi il più sincero benvenuto nella nostra squadra.