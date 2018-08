UFFICIALE: Feralpisalò, tesserato Scarsella a centrocampo

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Attraverso una nota ufficiale, la Feralpisalò omunica ufficialmente di aver acquisito, a titolo definitivo dalla Cremonese, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Fabio Scarsella. Il centrocampista ha sottoscritto un contratto valido fino al 30 giugno 2020.

Queste le sue prime parole:

"Sono contentissimo di poter iniziare questa nuova esperienza. Ringrazio il Presidente Pasini e tutta la Società per aver creduto in me. Conosco bene la categoria: è stimolante e resta un campionato difficile e pieno di insidie. Cercherò di dare il mio contributo. Sono allenato anche se probabilmente ci vorrà un po’ per adattarmi al lavoro che hanno svolto i miei nuovi compagni di squadra. Voglio recuperare il tempo perso ed essere fin da subito disponibile per il mister e lo staff tecnico".