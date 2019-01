Fonte: www.feralpisalo.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Feralpisalò S.r.l. comunica ufficialmente di aver acquisito, a titolo definitivo dallo Spezia Calcio, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Nicolas Devis Giani. Il difensore ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2021. La Società porge al calciatore il più sincero benvenuto nel Club.

«Nel mondo del calcio servono tanti stimoli e motivazioni – afferma Nicolas Giani – e credo fosse venuto il momento di cambiare. Ho imparato a guardare oltre la categoria: il fatto di tornare in Serie C non è certo un passo indietro anche perché il campionato è molto difficile e sottovalutarlo sarebbe un errore in partenza. Ringrazio il Presidente Pasini e la Società per questa opportunità e il Direttore Andrissi che mi ha ribadito in più di un’occasione la sua stima nei miei confronti. Non vedo l’ora di mettermi al lavoro con mister Toscano e il suo staff: sono pronto».