© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Feralpisalò Srl comunica di aver trovato l’accordo con il Pescara Calcio per il passaggio, a titolo definitivo, del difensore classe ‘97 Davide Vitturini.

Il calciatore ha firmato un accordo con i Leoni del Garda fino al 30 giugno 2021. Già domani sarà a disposizione di mister Sottili per l'allenamento pomeridiano al centro sportivo di Prevalle. La sua presentazione ufficiale è in programma domani, alle 11,30, nella sala stampa dello stadio Turina di Salò.