Fonte: www.feralpisalo.it

© foto di Federico De Luca

Feralpisalò Srl comunica di aver sollevato Domenico Toscano dall’incarico di allenatore della prima squadra. Oltre al tecnico, saranno esonerati anche il vice allenatore Michele Napoli ed il preparatore atletico Roberto Bruni.

A loro, da parte di tutto il club, un sentito ringraziamento per l’impegno profuso in questi mesi e l’augurio per il proseguo della carriera.

Feralpisalò Srl annuncia altresì che la guida della Prima squadra, per gli imminenti playoff, sarà affidata a Damiano Zenoni, già alla guida della formazione Berretti con cui lo scorso campionato ha conquistato il tricolore di categoria.

Zenoni, classe '77, vanta da calciatore 217 partite e 2 reti in Serie A, 158 partite e 7 reti in Serie B e 58 partite con una rete in Serie C1.

Nelle prossime ore saranno comunicati i dettagli sulla presentazione ufficiale di mister Zenoni.