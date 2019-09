Doppio rinnovo in casa Feralpisalò. Come comunicato dalla società gardesana, in giornata sono stati prolungati I contratti dei giocatori Elia Legati e Fabio Scarsella. Per il primo la nuova scadenza è al 30 giugno 2021, mentre il centrocampista classe '89 ha deciso di legarsi ai lombardi fino al 2022. Importante operazione per la squadra salodiana che blinda due degli elementi chiave della propria rosa.