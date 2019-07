UFFICIALE: Feralpisalò, riscattato Hergheligiu dall'Atalanta

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Denis Hergheligiu (19) è a tutti gli effetti un giocatore della Feralpisalò. Il centrocampista di nazionalità romena ma nato a Chiari (BS), ha firmato un contratto biennale con i Leoni del Garda. Arrivato in verdazzurro nel 2016, Denis Hergheligiu ha avuto modo di esordire in serie C raccogliendo sinora nove presenze in campionato, cinque in Coppa Italia di categoria ed una in Tim Cup con la prima squadra.