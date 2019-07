© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

"Un gradito ritorno in casa verdeblù: Tommaso Ceccarelli, nell'ultima stagione con il SS Monza 1912, è un nuovo giocatore dei Leoni del Garda. L'attaccante si aggregherà già in serata con il gruppo nel ritiro di Pinzolo a disposizione di mister Zenoni". Così la Feralpisalò sul proprio sito ha annunciato il ritorno del classe '92 dal Monza (dove nella passata stagione 41 presenze segnando 5 reti). L'attaccante aveva già vestito la maglia verdelù nella stagione 2013-14 segnando sette reti in 28 presenze.