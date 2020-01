© foto di Cristian Costantino

La Fermana comunica di aver raggiunto l’accordo fino al termine della stagione con Gianluca Esposito, classe 1995. Reduce dalla lunga esperienza con la maglia della Sicula Leonzio con 72 presenze nelle ultime tre stagioni di Serie C con due reti all’attivo. In precedenza esperienze sempre in Serie C con le maglie di Juve Stabia e Rimini Calcio.