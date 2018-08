UFFICIALE: Fermana, arriva Pavoni in prestito dal Chievo

© foto di Francesco De Cicco/TuttoLegaPro.com

Attraverso una nota ufficiale, la Fermana comunica di aver acquisito le prestazioni del portiere Filippo Pavoni, classe '99 che arriva in prestito dal Chievo Verona.

Queste le sue prime parole in vista della nuova avventura:

“Per me è un’opportunità importante. Arrivo alla Fermana con la volontà di giocarmi le mie carte al meglio. So che sarà tutto diverso e completamente un’altra cosa rapportarmi con “i grandi”, ma questo non mi spaventa. Posso promettere che darò sempre tutto nonché grande serietà dentro e fuori al campo”.