ufficiale Fermana, biennale per il centrocampista centrale Ruci

vedi letture

Nuovo innesto a centrocampo per la Fermana. Come annuncia il sito ufficiale del club, i gialloblu hanno annunciato l'ingaggio di Alessio Ruci. Il calciatore classe 1996 firmerà un biennale e ha commentato: "Questa trattativa nata qualche tempo fa, il primo contatto. Finalmente si è resa ufficiale e sono molto contento. La consapevolezza è maggiore di quando ho lasciato la C. La serie D è stata molto formativa con maggiori repsonsabilità: mi metto pienamente a disposizione per dare una mano alla squadra. Sono una mezzala di insierimento, mi piace molto giocare al calcio ma ovviamente è il campo a dare sempre il suo giudizio. Ci ho giocato contro alla Fermana, ricordo un bel tifo caldo e un bellissimo stadio Società molto seria, il miglior posto per me per ritornare tra i professionisti. Ringrazio il direttore conti e il mio procuratore che mi hanno dato questa opportunità. Spetta a me ora dimostrare sul campo quanto valgo".