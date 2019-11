Fonte: www.fermanafc.com/

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

La Fermana comunica ufficialmente di aver acquisito le prestazioni del difensore esterno sinistro Nicola Lancini che già da qualche giorno si allenava con il gruppo di mister Antonioli.

Classe 1994, piede mancino, Lancini nasce calcisticamente nelle giovanili del Brescia prima di esordire in prima squadra in C1 con la maglia del Venezia nella stagione 2013-2014. Poi 28 presenze nella Carrarese 2014-2015 ma anche 8 gettoni con il Brescia in B prima delle recenti esperienze con Fidelis Andria e lo scorso anno alla Virtus Verona. E’ fin da subito a disposizione di mister Mauro Antonioli e ha firmato un contratto che lo lega alla Fermana fino a giugno 2020.