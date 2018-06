UFFICIALE: Fermana, Cognigni firma un biennale

Fonte: http://www.fermanafc.com/

La Fermana, dopo aver confermato il capitano Comotto, riparte da Luca Cognigni.

L’attaccante, arrivato in gialloblu lo scorso dicembre, fermano doc, ha deciso di sposare anche per la prossima stagione il progetto della società canarina firmando un biennale.

Classe 1991, Cognigni era reduce da un periodo di quasi due anni di inattività a causa di un brutto infortunio.

Con i ragazzi di Mister Destro aveva incominciato ad allenarsi la scorsa estate, affidandosi contemporaneamente alle sapienti cure del fisioterapista Walter Costi.

A dicembre era arrivata la firma e poco dopo l’esordio in campionato, con diverse partite disputate da titolare ed anche la soddisfazione di tornare in gol lo scorso aprile in uno stadio prestigioso come quello di Vicenza.

Un sogno che prosegue.