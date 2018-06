UFFICIALE: Fermana, colpo Guerra: accordo biennale

© foto di Prospero Scolpini/TuttoLegaPro.com

Colpo in entrata per la Fermana. Con una trattativa lampo il club si è assicurato le prestazioni di Walter Guerra, esterno mancino campano, classe ’92, proveniente dall’Olympia Agnonese. Per il calciatore contratto biennale. Di seguito la nota ufficiale diramata dalla società: