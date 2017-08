UFFICIALE: Fermana, confermato anche il centrocampista Forò

© foto di Luigi Putignano/TuttoLegaPro.com

Nona riconferma in casa Fermana: il club gialloblù ha infatti annunciato il rinnovo del contratto del centrocampista classe '87 Filippo Forò, che sarà tesserato come calciatore proveniente dal settore giovanile. "Sono felicissimo di aver avuto l’opportunità di continuare questa avventura con la Fermana, per un ragazzo di Fermo poter vestire questi colori tra i professionisti é il massimo – conferma il centrocampista -

Dopo la cavalcata della scorsa stagione, non far parte del nuovo gruppo sarebbe dispiaciuto a tutti, ho sperato tutta l’estate di ricevere la fatidica chiamata, il DG Conti ci ha messo un po a farla (ride, ndr), ma alla fine mi ha dato questa grande opportunità e l’ho colta al volo”. A riportarlo, il sito ufficiale del club marchigiano.