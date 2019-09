© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Per la porta della Fermana Football Club arriva un altro estremo difensore under. La società gialloblù si è assicurata con la formula del prestito secco dal Torino Football Club l’estremo difensore classe 2000 Luca Gemello. Protagonista con la Primavera granata nella passata stagione, dove si è messo in evidenza come uno dei migliori prospetti nel suo ruolo a livello nazionale, è stato inserito costantemente nella lista Uefa del Torino in questa prima parte di stagione.