Fermana, Marino confermato alla presidenza del club

Sarà ancora Umberto Simoni il presidente della Fermana per la stagione 2020-2021: questa la decisione dei soci del club gialloblù che hanno scelto la linea della continuità. Per Simoni si tratta della quinta stagione da presidente della Fermana con un curriculum importantissimo: una promozione dalla Serie D, tre salvezze in Serie C con una partecipazione ai playoff due stagioni fa. Queste le prime parole del presidente gialloblù rieletto all'unanimità.

"E’ stata una bella soddisfazione sentire la fiducia e la grande stima da parte di tutti i soci che hanno fortemente voluto ancora in questo ruolo. Hanno confermato che l’ottimo bilancio degli ultimi anni in termini di risultati meritava di proseguire visto che probabilmente siamo andati al di la di ogni più rosea aspettativa. Siamo tornati nei professionisti dopo una splendida cavalcata in Serie D, poi tre stagioni in Lega Pro con salvezze ottenute con merito, una partecipazione ai playoff e la stagione scorsa chiusa in anticipo che a mio avviso poteva portarci un altro playoff visto il ritmo che stavano tenendo i ragazzi. Ripartiamo dunque con fiducia e soprattutto da un’ossatura solida e da un collettivo che ha sempre dimostrato grandi qualità umane: ci saranno degli innesti mirati perchè la Fermana sarà ancora una volta una squadra competitiva e pronta a giocarsela a testa alta con tutti".