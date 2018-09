Un nuovo portiere per la Fermana. La società comunica ufficialmente di aver fatto sottoscrivere un contratto annuale, con opzione sul secondo, al giocatore Gianluca Marcantognini, nato a Fano, il 4 maggio 1996. Al contempo la società comunica che non sarà, invece, tesserato il giocatore Christian Cenci, nei giorni scorsi aggregato alla rosa, in prova.