La Fermana comunica di aver raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale con l’attaccante Luca Cremona. Un rapporto iniziato nell’estate del 2015 in Serie D e che in totale ha portato Luca a vestire la maglia gialloblù in 113 occasioni collezionando 17 reti e 8 assist in totale.