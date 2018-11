Fonte: http://www.fermanafc.com

© foto di Uff. Stampa Fermana

La Fermana comunica la risoluzione consensuale del contratto col giocatore Vittorio Palumbo, centrocampista classe 1998, arrivato nel corso dell’estate.

La società ringrazia il giocatore per quanto fatto in questi mesi in gialloblu, augurandogli le migliori fortune personali e professionali.