UFFICIALE: Fermana, risoluzione contrattuale per Forò

© foto di Luigi Putignano/TuttoLegaPro.com

La Fermana F.C. comunica che in data odierna, dopo la risoluzione consensuale, il centrocampista Filippo Forò ha trovato l’accordo con il Fabriano Cerreto in Serie D.

Il mediano classe 1987, che in gialloblù aveva effettuato anche il Settore Giovanile prima di esordire nella vecchia Serie C nella stagione 2005-2006, la scorsa estate era stato confermato a furor di popolo nello scacchiere a disposizione di Mister Destro dopo essere stato uno dei protagonisti della trionfale cavalcata dei canarini in Serie D.