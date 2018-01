UFFICIALE: Fermana, tesserato il portiere Sbattella

La Fermana FC comunica di essersi aggiudicata le prestazioni del portiere classe ’01 Mattia Sbattella tramite la formula del prestito. Il giovanissimo guardiapali originario di Monte Urano, acquisto in prospettiva per la Fermana, ha mosso i primi passi calcistici con la casacca della società autoctona per poi approdare, nel corso della sessione invernale, al club canarino.