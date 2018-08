UFFICIALE: Ferrante approda al Fano

Fonte: almajuventusfano1906.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La società Alma Juventus Fano 1906 comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dal Delfino Pescara 1936, i diritti alle prestazioni sportive del giocatore Alexis Jonathan Ferrante.

Ferrante è un’attaccante italo-argentino nato a Buenos Aires il 27 giugno 1995. Ha esordito in serie C, a soli 15 anni, con il Piacenza per poi passare nel settore giovanile dell’ A.S.Roma. E’ andato successivamente a farsi le ossa in Lega Pro con le maglie di Aquila Calcio 1927 ,Lumezzane, A.C.Lucchese e Savoia 1908 dopodiché è approdato in serie D per giocare con l’Imolese prima e l’Abano poi. A dicembre 2016 inizia la sua esperienza in serie B con il Brescia Calcio dove rimane fino a gennaio 2018 per poi passare in prestito al A.C.Pisa 1909 in serie C.