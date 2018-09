UFFICIALE: Fidelis Andria, preso il bosniaco Bozic

© foto di S.S. Fidelis Andria

Ecco l’attaccante che la Fidelis Andria stava cercando: arriva dal mercato estero ed è alla sua prima avventura in Italia. Si tratta del classe ’83 Ivan Bozic, nazionalità bosniaca ed esperienze, e gol, in tutto il mondo. E’ lui il colpo di mercato messo a punto dal responsabile dell’area tecnica Fabio Moscelli nella serata di ieri. Punta centrale ed attaccante fisico e di esperienza per il tecnico Alessandro Potenza con, all’attivo, oltre 70 presenze nella massima serie croata. Nella sua carriera ha giocato in diverse nazioni, soprattutto in Europa e con compagni di squadra di livello internazionale. Vanta anche una presenza nella nazionale della Bosnia e ha rescisso il contratto, pochi giorni fa, con la NK Krsko nella Serie A slovena dove stava giocando. In due diverse occasioni nel 2010 e nel 2015, ha giocato le qualificazioni all’Europa League. Lo comunica la Fidelis attraverso i propri canali ufficiali.