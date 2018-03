UFFICIALE: Fidelis Andria, preso lo svincolato Turi

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

La Fidelis Andria comunica d’aver acquisito le prestazioni sportive del difensore esterno di sinistra Pasquale Turi sino al termine della stagione in corso. Il calciatore, classe 1993, arriva in biancazzurro dopo essersi svincolato dalla Virtus Francavilla squadra con la quale ha militato nelle ultime tre stagioni tra serie D e Lega Pro. In carriera Turi ha, altresì, indossato le maglie del Forlì, del Chieti, del Pavia, della Giacomense e del Bari totalizzando complessivamente oltre 80 presenze in Serie C. Al nuovo arrivato, che indosserà la maglia n. 34, va il benvenuto dell’intera dirigenza biancazzurra.