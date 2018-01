UFFICIALE: Fidelis Andria, rescissione consensuale con Pipoli

Fonte: fidelisandria.it

© foto di Giovanni Padovani

La Fidelis Andria comunica che, in data odierna, ha rescisso consensualmente il contratto che legava alla stessa il difensore Luca Pipoli. Al calciatore, arrivato all’inizio della stagione, va il ringraziamento della società per l’impegno e la serietà mostrata nel corso della sua esperienza ad Andria e l’augurio per un prospero futuro personale e professionale.