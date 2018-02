UFFICIALE: Fidelis Andria, torna il difensore Abruzzese

© foto di Emanuele Taccardi/TuttoMatera.com

La Fidelis Andria comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive del difensore Giuseppe Abruzzese. Il calciatore, classe 1981, ha sottoscritto un contratto che lo legherà alla Fidelis sino al termine della stagione. L’esperto difensore, andriese doc, torna a vestire la casacca biancazzurra dopo le esperienze in serie B nelle stagioni 1997/98 e 1998/99 e in serie C nei campionati 2000/01 e 2001/02.