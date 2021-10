ufficiale Fiorenzuola, torna Riccardo Stronati. Accordo biennale col centrocampista

Serie C

Ieri alle 10:19 Serie C

U.S. Fiorenzuola 1922 comunica ufficialmente di aver sottoscritto il contratto che la legherà alle prestazioni sportive di Riccardo Stronati fino al 30 giugno 2023.

Stronati, centrocampista 1997, è stato uno dei giocatori fondamentali nella promozione di U.S. Fiorenzuola dalla Serie D alla Serie C nella stagione passata, con 30 presenze, 7 reti ed 8 assist per la causa rossonera.

Fermato ad inizio stagione da un infortunio patito tra maggio e giugno 2021, U.S. Fiorenzuola ha voluto aspettare i tempi di recupero di Riccardo Stronati, che da oggi sarà ufficialmente a disposizione di Mister Luca Tabbiani e del suo staff.