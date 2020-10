ufficiale Foggia, contratto annuale per il centrocampista Rocca

Il Calcio Foggia 1920 rende noto di aver provveduto, in data odierna, al tesseramento del calciatore Michele Rocca.

Centrocampista milanese cresciuto nell’Internazionale, viene girato per un breve lasso di tempo al Novara per accumulare esperienza prima di tornare ad Appiano Gentile ed esser ceduto alla Sampdoria, dove si mette in mostra conquistando sia la Nazionale U20 che l’esordio in Serie A (2015/16 Atalanta-Sampdoria 2-1). Dopo la “formazione” blucerchiata, Michele accumula esperienza in giro per l’Italia tra diversi club di Serie B (Lanciano, Latina, Pro Vercelli per circa 50 presenze) prima di trasferirsi definitivamente al Livorno, dove milita nelle ultime due stagioni di cadetteria (35 presenze e 2 gol). Svincolatosi di recente, il mediano firma per una stagione col club rossonero.