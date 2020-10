ufficiale Foggia, rescissione consensuale con mister Maiuri e il suo collaboratore Scotto

Attraverso una nota ufficiale, il Foggia comunica che, in data odierna, è stata effettuata la rescissione consensuale del rapporto lavorativo con Vincenzo Maiuri e il suo collaboratore Felice Scotto.

Come da comunicato, il club rossonero intende ringraziare il tecnico milanese per l’impegno profuso in questi giorni, augurandogli le migliori fortune sportive e professionali.