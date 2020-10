ufficiale Foggia, tesserati Gioacchino Galeotafiore e Biagio Morrone

Il Calcio Foggia 1920 comunica di aver provveduto ai tesseramenti dei calciatori Gioacchino Galeotafiore e Biagio Morrone.

Gioacchino GALEOTAFIORE, difensore classe 2000 cresciuto nella Salernitana, club col quale ha svolto tutta la trafila delle giovanili mettendosi in luce nel campionato Primavera2B fino a conquistare l’esordio in prima squadra. Il 20enne centrale arriva a titolo temporaneo dalla U.S. Salernitana;

Biagio MORRONE, 20enne centrocampista di Castellammare cresciuto nella Juventus, dove ha svolto tutta la trafila che lo ha portato fino alla Primavera, conquistando la nazionale U18. Per lui anche esperienze con la Salernitana e lo scorso anno al Rieti, col quale lo scorso anno in C ha collezionato 5 presenze. Il classe 2000 si lega a titolo temporaneo dalla S.S. Lazio col club rossonero.